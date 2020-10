¡Se le salió! Stephen King confirma que HBO hará segunda temporada de "The Outsider"

En enero pasado se estrenó para el mundo la serie de HBO "The Outsider", inspirada por la novela del mismo nombre del escritor Stephen King y, si bien se trataba de una historia autoconclusiva con los 10 episodios ya existentes, ahora el mismísimo autor best-seller aseguró que la señal de cable está evaluando una segunda temporada de la producción.

A King se le escapó la primicia mientras conversaba con el sitio especializado Entertainment Weekly, momento en el que aseguró que "habrá una segunda temporada de 'The Outsider' tan pronto como puedan poner en marcha la producción".

Con esto viene a resolver una duda creciente entre sus fanáticos, tras la positiva recepción que tuvo la entrega protagonizada por Ben Mendelsohn y Cynthia Erivo. Además de el particular cariño que le han tomado los lectores y espectador al personaje de esta última, "Holly Gibney".

Sin embargo, King advirtió que los nuevos capítulos no serán una adaptación del su cuento corto "If It Bleeds", que relata otra de las aventuras de Gibney.

"Eso es realmente complicado debido a la diferencias en las líneas temporales de ambas historias, lo que hace que sea difícil dilucidar cómo se podría hacer eso en el mundo de la creación de Richard Price (showrunner de la serie de HBO)", explicó.

"Pero si 'Mr. Mercedes' tuviese una cuarta temporada, ahí si que estaría en el reino de las posibilidades", añadió en referencia a la serie del canal Audience, protagonizada por Brendan Gleeson.

De vuelta a "The Outsider", antes de concluir, King expuso que "sé exactamente a dónde va porque he visto algunos de los guiones. Podría decírtelo, pero luego tendría que matarte. Solo diré que es realmente genial y un elemento paranormal realmente espeluznante".