"Tenemos un grupo donde pelamos a todo el mundo": Ruth Gamarra habla sobre el Whatsapp de "Mekano"

La ex integrante "Mekano" Ruth Gamarra reveló que existe un chat de Whatsapp en el que figura múltiples rostros del recordado programa juvenil, donde corre más de una "copucha" que detona conversaciones.

En conversación con el programa de CDF "Abrazo de Gol", Gamarra explicó que "de repente nos juntamos, una vez al año, de repente nos vemos (...) Tenemos un chat, un grupo de WhatsApp, donde pelamos a todo el mundo. Ustedes no se imaginan lo que es eso".

"Es un chat muy buena onda, donde agregamos a todos, pero algunos se salieron, como Cathy Barriga y Fabrizio", reveló.

A propósito de lo mismo, explicó que "Cathy Barriga está ocupada ahora, porque es alcaldesa y se salió. A Fabrizio no le gustan los grupos, no tiene tiempo, paciencia, y se sale no más".

En tanto que Andrés Baile "es el que más manda boludeces. Todos los videos, los más locos que te imaginas (...) Alex Hernández no está, nunca lo metimos".

