Rosemarie Dietz, anuncia el fin de su relación tras una supuesta tras infidelidad

La ex integrante del Team Mekano y participante de los realitys Amazonas y Pelotón, Rosemarie Dietz, reveló a través de sus redes sociales el fin de su relación de pareja, donde señaló que los motivos del término serían por una infidelidad.

En sus historias de Instagram Dietz compartió el siguiente mensaje. "A toda mi gente que me a preguntado si estoy en pareja, hace tiempo que no, solterísima jajajaja y feliz, antes que tarde".

Luego agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y contó más detalles del fin de su relación “Gracias a todos por el apoyo…y sí él me ilusionó, me enamoró, me prometió muchas cosas…Pero resulta que tenía a la scort que le paga y todo el mundo la conoce en Valdivia y ella cobra por sexo. Dios arrasó con todo en 4 días…Me quedé sin casa, sin marido y sin mi hija gatita…Pero al final de todo, gracias a Dios por abrirme los ojos…duele, sí, pero siempre es para mejor” indicó.

En su última publicación, Rosemarie señaló que "cree siempre en tus instintos…que eso nunca te va a fallar…Más encima me trataba de loca y de otras cosas más, estaba ciega…Yo luchaba con algo que nunca iba a hacer. Gracias Dios por mostrarme el camino y por ser tu hija”.

Las historias de Rosemarie en Instagram

