Rocío Toscano expone a su ex pareja como un "papito corazón": ¿Qué dijo la actriz sobre el padre de sus hijos?

Rocío Toscano agarró la bandera de lucha esta semana y se lanzó con todo a exponer a su ex pareja como un "papito corazón", denunciando el completo abandono en que ha dejado a sus hijos.

La actriz despotricó contra el padre de sus mellizos por medio de las historias en su cuenta de Instagram, donde describió con ironía el comportamiento del individuo, con quien cortó su relación a fines de 2020.

"Es algo de lo que nunca me voy a cansar de hablar hasta que esto cambie, me pongo la camiseta por mi mamá que lo vivió, por mi tía, por mis amigas, por las tantas mujeres que me escriben y por mí, pero por sobre todo por mis niños y todos los niños que sufren violencia económica y abandono", expuso en primer lugar la actriz.

Entonces, arremetió con todo: "el padre de mis hijos no responde a sus necesidades en ningún sentido. Está completamente desaparecido y no tiene ninguna intención de ver o responder a las necesidades de los mellizos".

"Quizás le pasó algo que le impide aparecer, quizás lo tienen secuestrado o quién sabe lo que le pasó! Así que si me ayudan a encontrarlo sería bacán! Su ig es @marcotapiau y el de fotógrafo es @quemalrollo", puntualizó.