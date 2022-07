Riverdale | ¿Cuándo se estrena el último capítulo de la sexta temporada de la serie de The CW?

El final de la sexta temporada de Riverdale está cada vez más cerca.

Este fin de semana debutó "The Stand", el penúltimo episodio de la serie, que demostró ser uno de los más salvajes hasta ahora debido a que Archie y sus amigos se unieron para luchar contra Percival Pickens, sin embargo, parece que todavía queda una amenaza más.

Recientemente, The CW lanzó un primer vistazo de lo que será el último capítulo de la serie y todo parece indicar que el pueblo de Riverdale tendrá que afrontar el fin del mundo.

En el clip se puede ver que varios de los personajes se están preparando para lo peor, que posiblemente será la llegada del cometa Bailey, evento celestial que se mostró anteriormente en el episodio cuatro.

Pese a lo que ocurra con el cometa, la serie dará un giro total de cara a su séptima y última temporada. Así lo aseguró el showrunner Roberto Aguirre-Sacasa en una entrevista con TVLine.

"Cuando renovamos para la temporada 7, aunque no nos dijeron en ese momento que sería nuestra última temporada, creo que todos sentimos que podría serlo".

Aguirre-Sacasa agregó "estamos muy orgullosos de la carrera que hemos tenido, y la llamada llegó cuando estábamos trabajando en el último episodio de la temporada 6. Estábamos debatiendo cuáles serían los ritmos finales de ese episodio, divididos entre un gran swing y un final más tranquilo. Y definitivamente nos animó a ir por el gran swing para la temporada 7".

¿Cuándo se estrena el último episodio de la sexta temporada Riverdale?

El último capítulo de la sexta temporada de Riverdale titulado "Night of the Comet" se estrenará el próximo domingo 31 de julio a través de The CW.

Revisa el adelanto a continuación.