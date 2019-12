Ricto pospondrá el retiro si llega a FMS Internacional: "Obviamente que sí, por contrato tengo que ir"

Ricto es uno de los freestylers más queridos y talentosos del país, pero vive sus últimos momentos en escenarios. El rey de la métrica dejará la disciplina tras la última jornada de FMS Chile, pero abrió la ventana a retrasar su retiro al 2020.

"Sé que la gente me quiere mucho, pero lamentablemente creo que ya cumplí un ciclo ya tengo 30, ya soy papá, soy ingeniero y tengo muy poco tiempo para hacer freestyle y no lo he disfrutado tanto como debiera disfrutarlo. Así que quiero terminar el año con este evento y retirarme", explicó a RedGol.

Y sobre una posible participación en FMS Internacional, que se realizarán el 1 y 8 de febrero, aseguró que "obviamente que sí poh, por contrato igual tengo que ir. Pero igual está difícil, por puntos se ve posible, pero siento que el formato no me ha beneficiado tanto o los jurados, que se yo, y no me he sentido con esa posibilidad. Siento que más que nada que tengo que salvar el descenso".

De igual forma, Ricto fue muy crítico con FMS Chile. “Urban Rooster es espectacular, pero FMS Chile no sabe llevar las riendas de esto y se ha notado. Por ejemplo en otros países se preocupan mucho de la voz, del linier y acá ni siquiera querían prestarme un micrófono para batallar en la plaza, entonces me sentí pasado a llevar. Cuando no puedo me dicen ‘no vas, entonces cero puntos’ y así no tratan en los otros países", sentenció.

Finalmente, el rey de la métrica reveló a sus rivales de los sueños: "Obviamente me hubiese gustado una exhibición contra Bnet, el Compare o contra algún métrico español. Pero ya haber batallado con Zasko me dejó contento".

Ricto tendrá su batalla pendiente el próximo sábado 28 de diciembre, donde de ganar quedará con grandes opciones de clasificar a FMS Internacional que se harán en Chile y México.