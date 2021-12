La llegada de los servicios de streaming han traído a la pantalla nuevas producciones que se toman la atención del público, sin embargo, también han contribuido al renacimiento de icónicas series que regresan años después de su término en distintas formas.

Ya sea un reboot, un revival o un remake, hay series que quedaron en la retina de los fans y que continuaron catapultando su éxito a través de las nuevas generaciones que descubren sus capítulos. Es por eso, que distintos elencos decidieron reunirse nuevamente para darle una nueva oportunidad a las producciones bajo el prisma del mundo actual.

Muchas de estas series lograron repetir el éxito que obtuvieron en su comienzo, mientras que otras ya sea porque simplemente no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos o sus personajes ya no causaban el mismo impacto, no pudieron volver a renacer en la pantalla.

Los remakes son una nueva versión de alguna serie o película manteniendo la esencia de la producción, pero no es una continuación de la historia, y puede en casos tener solo el nombre en común con la trama original.

Un reboot es una nueva producción que toma la premisa general de la historia original y la va adaptando. Con nuevos personajes y nuevas historias, pero manteniendo la esencia de la producción original.

En el caso del revival, corresponde al renacimiento de la serie original. Es una continuación de la historia, con los mismos actores interpretando a sus personajes.

Exitosas series que han regresado a la pantalla

Will and Grace

La serie original protagonizada por Debra Messing y Eric McCornack finalizó con su novena temporada el año 2006. Sin embargo, el final no dejó conformes a los fans de la serie quienes vieron como la fuerte amistad de Will & Grace se quebraba irreparablemente, perdido el contacto durante décadas.

En los últimos minutos del final, Will and Grace se reencuentran en la universidad de sus hijos, después de años sin verse ni hablar y deciden ir a tomar un café para conversar. Un pequeño salto de tiempo muestra que los hijos de ambos se enamoraron durante sus años de estudio y están comprometidos.

El año 2017 se anunció el regreso oficial de Will and Grace a la pantalla, tras una década de su final. Esta nueva temporada contó con la participación de los cuatro protagonistas Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally y Sean Hayer.

En el estreno de la de esta nueva era de la comedia decidieron eliminar todo lo ocurrido en la última temporada. Stan no murió, Will y Grace continúan siendo mejores amigos, siguen solteros y no tienen hijos, todo fue un sueño de Karen (Megan Mullally). La serie continuó durante tres temporadas más.





Sex and The City/ And Just Like That

El revival de Sex and The City “And Just Like That” llega a la pantalla de HBO Max el 3 de diciembre a casi 15 años desde el final de la serie.

Sarah Jessica Parker, Cinthia Nixon y Kristen Davis, retoman sus roles como Carrie, Miranda y Charlotte. Sin embargo, hubo una gran ausencia que sin duda entristeció a los fans. Kim Catrall (Samantha Jones) no participa en la serie.

Mad About You

La exitosa serie protagonizada por Helen Hunt y Paul Reiser finalizó tras 9 temporadas el año 1999, sin embargo, casi dos décadas después el elenco completo se reunió para realizar una serie limitada de 12 episodios.

La producción continuó como había finalizado la entrega original, el único cambio significativo fue que la hija de la pareja, Mabel, ya era una adulta, y para tristeza de los fans la icónica pareja compuesta por la mejor amiga de Jamie, Fran y Mark están divorciados. Esto se produjo porque la actriz Leila Kenzie se retiró de la actuación el año 2003 y decidió no realizar el revival. Mark (Richard Kind) aparece en el renacimiento, con una nueva pareja.

Gossip Girl

Por el lado de los reboot se encuentra Gossip Girl, la exitosa serie protagonizada originalmente por Leigjton Meester y Blake Lively finalizó el 2012, sin embargo una nueva versión fue lanzada este año por HBO Max.

La historia se centra nuevamente en un grupo de estudiantes de alto nivel económico que son asediados por un blog que publica sus secretos, con la diferencia que esta vez los espectadores conocen desde un principio la identidad de Gossip Girl.

Charmed

La serie original tuvo altos y bajos durante sus 8 temporadas en The CW, especialmente luego de la salida de Shannen Doherty, sin embargo, lograron tener una base importante de fans que las siguen semana a a semana en la pantalla. Para tratar de repetir el éxito de su predecesora, The CW realizó un reboot de la serie original con nuevas actrices, sin embargo, la historia sigue siendo muy parecida a la OG.

Sabrina la bruja adolescente/Chilling Adventures of Sabrina

La serie original protagonizada por Mellisa Joan Hart logró estar 7 temporadas al aire como una de las comedias adolescentes más exitosas. La historia mostraba la vida de Sabrina Spellman, una joven que en su cumpleaños número 16, se entera de que tiene poderes mágicos. Sabrina vive con sus tías de 600 años, las brujas Hilda (interpretada por Caroline Rhea) y Zelda (interpretada por Beth Broderick), y su mágico gato Salem.

En el remake de la serie ocurrieron muchas diferencias, especialmente por el tipo de género. La versión de Netflix es mucho más oscura y dramática que la serie de los 90s.

En la ficción Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) es una adolescente mitad humana y mitad bruja que asiste a Baxter High, ella está iniciando su educación en las artes oscuras, mientras intenta mantener una vida normal.