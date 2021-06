Netflix presenta al elenco de su nueva serie en el universo de Resident Evil

Netflix quiere sacarle el jugo a la saga Resident Evil, razón por la que próximamente lanzará el animé Resident Evil: Infinite Darkness, pero ahora también dio a conocer el elenco que tendrá su próxima serie en acción real inspirada por el universo del popular videojuego.

Si bien la producción aún no cuenta con una fecha de estreno, en el marco Geeked Week, los responsables de la plataforma dieron a conocer que el elenco del proyecto tendrá a Lance Reddick (The Wire, John Wick), Ella Balinska (Charlie’s Angels) y Adeline Rudolph (Chilling Adventures of Sabrina).

A ellos se sumarán: Tamara Smart (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting), Siena Agudong (No Good Nick) y Paola Nuñez (Bad Boys for Life) serán parte del elenco de esta nueva serie.

Reddick será nada menos que el jefe de Umbrella Corporation, Albert Wesker, mientras el rol del resto de los actores se mantiene en la incógnita.

La nueva serie de Resident Evil cuenta con el guión de Andrew Dabb (Supernatural) y tiene proyectado que su argumento avance a través de dos líneas de tiempo: por un lado con las hermanas Jade y Billie Wesker llegando a Raccoon City con 14 años, y otra cuando Jade ya tiene 30 años y vive en un mundo infectado por el virus-T.

Bronwen Hughes, conocido por su trabajo en The Walking Dead, dirigirá dos de los 8 episodios de una hora que tendrá la producción.