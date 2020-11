Raúl Zurita recibe el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

En una ceremonia que debió ser modificada debido a la pandemia, el poeta nacional Raúl Zurita recibió el XXIX premio de Poesía Iberoamérica Reina Sofia. La misma reina fue la que le entregó este premio, auspiciado por Patrimonio Nacional y la Universidad de Salamanca, en un acto en el Palacio Real de Madrid.

El jurado de esta edición destacó la calidad de la obra de Zurita "como ejemplo poético de sobreponerse al dolor con versos, con palabras comprometidas con la vida, con la libertad y con la naturaleza".

En su discurso de agradecimiento, el poeta nacional hablo acerca de recibir el reconocimiento en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer " recibo este premio con alegría y orgullo, y al mismo tiempo con pudor y vergüenza. Es demasiado todo lo que no hemos hecho, todo lo que no estamos alcanzando a hacer"

También uso la instancia para referirse al situación en Chile "vengo de un país de desaparecidos, que hoy se han volcado a las calles en la lucha por recobrar su dignidad. La poesía es parte de esa lucha" luego agregó "no se devolvieron los cuerpos. No se devolvió a la esposa el cuerpo de su esposo. No se le devolvió al niño pequeño el cuerpo de su padre. No se le devolvió a la anciana el cadáver de su hijo. Fueron los poetas quienes debieron descender a la tibieza de la tierra que cubrió esos restos."

Hablo además acerca de la importancia de las palabras en la sociedad "le correspondió a la poesía cumplir con las exequias de los ausentes. Sancionar sus vidas y enterrar estas tumbas del lenguaje, lo que los vivos deberían haber enterrado en la tumba de los muertos".

Finalizó agradeciendo que la ceremonia se haya realizado de manera presencial a pesar del momento que esta ocurriendo en el mundo debido a la pandemia.