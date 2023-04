Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados del viernes 21 de abril?

El fotógrafo y comunicador, Jordi Castel, la actriz y conductora de televisión, Francisca García-Huidobro; el presentador y health coach, Giancarlo Petaccia y la actriz y comediante Paola Troncoso.

En el avance del programa se mostró un pequeño extracto de los temas que se hablaran esta noche en el espacio, entre ellos, Castell se referirá a sus controversiales dichos sobre Pedro Pascal y los exiliados.

“Me hubiera encantado ser exiliado político, crecí en un país con una dictadura horrorosa", señaló en el registro, según recopiló ADN.cl. "Esto era una cárcel y los medios de comunicación nos mentían. Nos escondían que había desaparecidos, los asesinatos. Y yo soy lo menos de derecha que puede existir", añadió Castell.

"Una exiliada fue presidenta de la república y yo la voté en sus dos periodos. Entonces que me denuncien por facho es un poco irrisorio, porque jamás he votado por algo de derecha. No voy a pedir disculpas, porque mantengo lo que digo”.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a las 22.30 por las pantallas de Chilevisión. Revisa el avance a continuación.



¿Quiénes estuvieron en el capítulo más reciente?

En el último episodio del espacio estuvieron presente la ganadora de MasterChef Celebrity y destacada deportista nacional, Natalia Duco, la actriz y presentadora argentina Yamila Reyna, el conductor de Contigo en La Mañana, Julio César Rodríguez y el cantante nacional Kanela, vocalista de Noche de Brujas.