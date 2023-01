La música en vivo frente al mar, no tiene precio. Descubre quienes son los encargados de dar vida al Surfestival en su edición 2023.

Ver el mar siempre nos trae una sensación mágica de espiritualidad. La arena, el cielo sin cables ni postes de luz, resulta ser una escena maravillosa de relajación y conexión con uno mismo. Y que mejor, que, uniendo todos esos sentires, podamos escuchar música en vivo con toda la vibra playera. De eso se trata, Surfestival, uno de los grandes eventos del verano 2023, el cual tiene como foco, ser una jornada cultural, artística, musical y de conciencia. Descubre quienes se presentarán en esta edición.

¿Cuándo se realizará el Surfestival 2023?

La jornada musical y artística tendrá fecha para el sábado 14 de enero y domingo 15.

¿Cuál es el Line Up del Surfestival 2023?

Una gran tanda de artistas nacionales e internacionales se presentarán frente al mar, si no sabes quienes son, pues te sorprenderás de la programación 2023 de Surfestival.

Sábado 14 de enero

Bomba Estéreo

Rawayana

Juanito Ayala

The Alive

Malemen

Red Bull Batalla

Kurmi

Subdialecto

Orbeats

Mambo de a Litro

Hernán Pelegr

El Gallo

Ramón Catalán

Los Brito

Domingo 15 de enero

Jack Johnson

Movimiento Original

Quique Neira

Astronautiko

Enrique Icka

Santo Cochiguagua

Eric Philips

La Ciscu Margaret

Espiritual

Manu da Banda

Zentinela

Jessie Vera

Casa Calma

Paila Marina

Realmente impactante este gran Line Up. Si no haz comprado aun tu entrada y no sabes cómo hacerlo, pues, te contamos a continuación más detalles de este tremendo evento veraniego.

¿Cómo comprar entradas para Surfestival 2023?

Para adquirir entradas, debes dirigirte a la plataforma LIVE TICKETS. Si eres cliente Banco de Chile, puedes acceder a distintos descuentos.

¿Cuáles son los precios de entradas para Surfestival 2023?

¿Qué esperas? Aún quedan boletos disponibles para ir a la jornada Surfestival 2023 y sus valores son los siguientes:

Tras ediciones anteriores, el festival que busca potenciar la cultura del surf, conciencia medio ambiental y marítima, a través del arte y sus disciplinas, se ha convertido en uno de los grandes panoramas del verano. No te quedes sin tu entrada y date un regalo de disfrutar música en vivo frente al océano Pacífico.