El reconocido artista estadounidense, Bruno Mars, confirmó su regreso a territorio nacional con su esperada nueva gira 2023, con la cual recorrerá distintos países, entre ellos Brasil, en donde se presentará en el The Town Festival.

El ganador del Grammy llegará a Chile durante septiembre próximo, en donde se presentará en el Estadio Monumental, en donde sus fanáticos podrán disfrutar del mega concierto del artista detrás de canciones como Talking to the Moon, Uptown Funk, Finesse, Runaway Baby, Locked out of Heaven y The Lazy Song.

¿Quiénes podrán comprar la preventa?

Las personas que podrán acceder a la compra de las entradas preventa, que contará con un 20% de descuento, son los clientes de Entel o quienes paguen con tarjetas Scotiabank. La preventa comenzará el 25 de abril a las 11:00 am a través de Sistema Ticketmaster.cl.

Por otra parte, la venta general comenzará el próximo 27 abril a las 11.01am. INGRESA AQUÍ O PRESIONA EN LA IMAGEN QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas tienen un valor que va desde los $53.590, hasta los $419.000, correspondiente a la ubicación Pit.

An Evening with Silk Sonic

El álbum más reciente del artista se estrenó el año 2021 y debutó en el segundo lugar en el Billboard 200.

Con temas como Leave the Door Open, Fly As Me y After Last Night, el disco obtuvo el premio a Álbum del año de R&B en los iHeartRadio Music Awards 2022, fue nominado como Mejor Álbum de R&B en los Billboard Music Awards de 2022, y recibió cuatro nominaciones a la 64 entrega de los premios Grammy, incluidos Grabación del año y Canción del año.