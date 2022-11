Snoop Dogg tendrá su propia película biográfica con el director de From Hell y el guionista de Black Panther 2

Como era de esperarse en algún punto de la historia, Snoop Dogg alcanzaría tal nivel de leyenda que tendría su propio film emanado desde las entrañas de Hollywood para elevar aún más su ya legendaria carrera. Ese proyecto ahora se hace realidad con su propia película biográfica.

Y el estudio que se atribuyó la responsabilidad fue nada menos que Universal Pictures, una de las firmas grandes de la industria cinematográfica estadounidense.

Pero no sólo eso, el mismo rapero se verá involucrado en el proyecto, bajo el rol de productor, supervisando el desarrollo de la historia.

¿Quién hará la película de Snoop Dogg?

Fue el mismo Snoop Dogg contó que "esperé mucho tiempo para armar este proyecto porque quería elegir al director adecuado, al escritor perfecto y a la mejor compañía cinematográfica con la que pudiera asociarme".

Según contó el artista, la idea era que "pudiera entender el legado que estoy tratando de representar en la pantalla y el recuerdo que estoy tratando de dejar atrás".

Así, ya está confirmado que la película será dirigida por Allen Hughes, hombre conocido por su desempeño en Menace II Society, From Hell y The Book of Eli.

Mientras que para el guión se reclutó al hombre del momento: Joe Robert Cole, quien co-escribió junto a Ryan Coogler las dos películas de Black Panther.