Revelan quién será el quinto coach de The Voice: Conocida cantante nacional y ex Rojo

El programa de competencia de CHV, The Voice, regresó este domingo con una nueva temporada, la cual presentó a los nuevos coaches del espacio, quienes serán los encargados de formar sus equipos, que se enfrentarán capítulo a capítulo.

Beto Cuevas, Francisca Valenzuela, Prince Royce y José Luis 'Puma' Rodríguez son los líderes de esta temporada y a través de las audiciones a ciega deberán elegir a los artistas. Sin embargo, queda un nombre por revelarse en el programa que conduce Julián Elfenbein y Diana Bolocco, la identidad del quinto coach, quien estará encargado del repechaje.

¿Quién es el quinto coach de The Voice?

Durante la transmisión de la nueva temporada, Fran Valenzuela y Prince Royce revelaron el nombre de la cantante que será la encargada de The Voice: el regreso, mientras conversaban con uno de los competidores.

“Desafinaste, por eso no nos dimos vuelta, pero hay otra oportunidad, que es el repechaje. Si aquí deciden que vuelvas, vas a volver...”, señaló el "Puma" Rodríguez, mientras que la cantante de "Quiero verte Más" señaló que Daniela Castillo, la ex participante de Rojo y conocida cantante nacional, sería la encargada de The Voice: El Regreso.

Lo que fue confirmado por Prince Royce. "Dani Castillo es el quinto coach", expresó.

¿Qué días dan The Voice?

El programa de competencia lo transmiten de domingo a miércoles por Chilevisión desde las 22.30 horas.