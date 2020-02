¿Quién es "Alvarito", uno de los protagonistas de la rutina de Pedro Ruminot?

"Alvarito" fue uno de los grandes protagonistas de la rutina de Pedro Ruminot en el Festival de Viña del Mar 2020. Pero, ¿quién es realmente el joven de cabellera frondosa?

El mismo Ruminot contó en conferencia de prensa que "Alvarito trabaja conmigo. Es muy complicado hacer este tipo de rutina, porque mucha gente cree que uno hace bullying a las personas".

"A Alvarito lo conocí en un show en la Universidad Autónoma, fui y pregunté ‘¿quién nació en el ‘99?’, levantó la mano, lo veo y dije ‘tengo que llevarlo a todos los shows’", añadió.

Ruminot también confirmó que "el pelo es real. Lo tenía más corto, pero ya era largo en esa época. Ahora que lo llamé, le dije 'Alvarito, ¿cómo estai para el Festival de Viña?'".

"'Bien', me dijo. Y yo: 'sólo necesito hacerte una pregunta. ¿Cómo está tu pelo?'. 'Más largo', me respondió. Ok, vamos. Estuvo en La Gran Estafa el año pasado conmigo, de hecho subí una foto en Instagram con él. Y prefiero eso, antes que elegir a alguien aleatoriamente en el público que se pueda sentir mal", detalló el comediante.

En cambio, "Alvarito ya conoce los chistes. Imagina un joven de 20, 19 años, yo diciéndole eso, el público hablándole. Puede ser algo muy complicado para una persona. Entonces, él trabaja conmigo, es parte del equipo"

Ruminot quedó fascinado con la recepción del publico ante Alvarito, ya que se esperaba una reacción positiva, pero no al punto que llegó.

Por eso, el ex integrante de "El Club de la Comedia" resaltó que "lo amaron, me encanta. Es muy simpático y estoy muy contento de que haya aceptado venir. Porque no era fácil".

"De hecho, hablé con su familia, con su hermano. Igual es chico, entonces yo le expliqué cómo iba a ser la situación. Ahora que la gente iba a ser tan así y que la gente iba a decir ‘Alvarito’ y todo, eso no. Pero feliz de que la gente lo conozca y que lo ame, que lo sigan en Instagram, consiga pareja y todo eso".

El mismo Alvarito conversó con radio ADN después del show, recalcando que se habían conocido en la Universidad Autónoma, como lo muestra la foto de arriba, y al mismo tiempo confirmando que su pelo era real.

"Es mío totalmente, con shampoo y acondicionador. De hecho deberían ser rulos, pero es que a mí me gusta peinarme", reveló el muchacho.

El detalle clave: no se ha cortado el pelo en tres años y "creo que para varios más no me lo voy a cortar".

Escucha a Alvarito aquí:

Con la notoriedad que cobró en medio de la Quinta Vergara, Alvarito también aprovechó un tiro de cámara para protestar por los daños oculares que se han producido durante el estallido social.