Tras rumores de no saber qué sucederá con la serie, hay nuevas noticias. ¿Habrá nueva entrega o se canceló para siempre?.

Todos quedamos con la boca abierta cuando supimos rumores sobre la sorprendente cancelación de The Sandman, la serie cual tuvo un éxito en su primera entrega, no podíamos creer que la producción quedara de lado. Los supuestos desacuerdos de la plataforma con David Zaslav, el nuevo director de Warner Bros. Discovery, parecían ser un incendio para el futuro de la serie. No obstante, hay novedades sobre la ficción, las cuales dejó felices a muchos seguidores y seguidoras.

¿Cuáles son las ultimas novedades sobre The Sandman en Netflix?

¡Excelente noticias! El rey del streaming dio a conocer un importante anuncio, pues, su segunda temporada será una realidad.

El creador de la serie Neil Gaiman, aseguró que cualquier conflicto en la negociación está ya resuelto. “Netflix ha encargado la segunda temporada de The Sandman, es real. Cualquier negociación y disputa que tuviera que ocurrir entre bastidores para que esto fuera realidad ya ha ocurrido", escribió Gaiman en Twitter, contestando a un seguidor que le pedía que arrojara luz al respecto tras las últimas informaciones aportadas por Deadline.

Gaiman, a través de un comunicado recogido por la propia web de noticias de la plataforma, quiso agradecer el apoyo de la audiencia para hacerlo realidad. "Millones y millones de personas han recibido, visto y amado Sandman en Netflix, desde fans ya establecidos de Sandman hasta personas que simplemente tenían curiosidad y luego se obsesionaron con el Rey de los Sueños, su familia y sus tejemanejes", aseguró el autor.

Agrega, "nadie va a estar más feliz con esto que el reparto y el equipo de Sandman: ellos son los mayores fans que existen. Y ahora es el momento de volver al trabajo. Hay una comida familiar por delante, después de todo. Y Lucifer está esperando que Morfeo regrese al Infierno...", agrega "Hay algunas historias asombrosas que esperan a Morfeo y al resto (por no mencionar a más miembros de la Familia de los Eternos aún por conocer)", declaró el autor.

Muy buenas noticias para la serie y sus seguidores. Por tanto, estaremos atentos sobre cuándo podría estrenarse la segunda entrega de esta grandiosa historia.