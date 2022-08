Si bien la nueva serie está basda en un personaje de DC, no se consideram dentro de su Universo. Conoce los motivos

The Sandman | ¿Por qué la serie de Netflix no es parte del Universo DC?

The Sandman debutó el pasado viernes en el servicio de streaming Netflix y en solo horas se posicionó como una de las producciones más vistas de la plataforma, alcanzando incluso el puesto número dos del Top10 de Chile.

Si bien está basada en los cómics de DC, no pertenece al mismo universo de superhéroes como Batman y Superman. De hecho, varios de los personajes que aparecen en los primeros volúmenes del cómic, fueron eliminados o reemplazados en la serie.

La producción sigue a Morfeo, conocido también como Sandman, un ser poderoso que habita el mundo de los sueños, que es capturado por un lord que lo mantiene encerrado por casi un siglo.

Su desaparición traerá caos tanto en su mundo como en el real, sobretodo cuando sus artefactos (rubí, yelmo y bolsa de arena) se repartan por todo el mundo. Si están juntos, el poder regresa a Morfeo, pero si están separados, pueden ser utilizados de mala manera.

Para restablecer el orden, Sandman debe viajar por diferentes mundos y líneas de tiempo, donde se reencuentra con viejos amigos y enemigos, y conoce a nuevos entes cósmicos y humanos.

¿Por qué The Sandman no es parte del Universo DC?

Recientemente, el cocreador de The Sandman Neil Gaiman, dijo que el motivo por el que la serie no era considerada dentro del Univeso DC no tenía relación con las recientes decisiones tomadas por Warner Bros Discovery.

"El propio Sandman comenzó en el Universo DC, el cómic, y luego simplemente terminó deambulando por su propio lugar", dijo Gaiman a Variety.

Agregó que "su mundo se unió cada vez más a nuestro mundo y se convirtió cada vez menos en un mundo en el que los luchadores contra el crimen disfrazados vuelan y así sucesivamente, lo que significaba que cuando The Sandman terminó, tenía su propia estética que realmente no era la Universo DC nunca más".

Cabe destacar que pese a que en algunos números de The Sandman se incluyen apariciones de La Liga de la Justicia, hay otros en los que tienen poca evidencia de ser parte de este universo.

Ante esto el cocreador señaló "no queríamos un programa de televisión en el que sintieras que tenías que haber leído un montón de cómics publicados en 1988 y 1989 para entender lo que estaba pasando".

Los 10 episodios de The Sandman se encuentran actualmente disponibles en Netflix.