Un gran personaje en lo que respecta al cine es Guillermo del Toro. El director mexicano con estelar El Gabinete de Curiosidades ha generado interés para los amantes del terror, y es que su colección de relatos de antología ha vuelto atractiva la producción para una segunda entrega en la plataforma Netflix.

¿Qué es lo que reveló Guillermo del Toro sobre el Gabinete de Curiosidades?

En conversación con el medio Indiewire el destacado director señaló quienes son sus posibles realizadores tras las cámaras para una segunda entrega de El Gabinete de Curiosidades.

"Tengo una lista. Por ejemplo, intentamos tener a Jayro Bustamante y no pudimos por el COVID. Cuando piensas sobre cineastas Mexicanos, está Isaa López. Iba a dirigir uno de los episodios y consiguió 'True Detective', así que no pudo hacerlo. Boots Riley escribió e iba a dirigir un episodio y consiguió que se diese luz verde a su serie. Podría destripar toda la segunda temporada, pero no voy a hacerlo".

Además, señala Guillermo señala un nombre que destaca dentro de los realizadores.

"Larry Fessenden está al cien por cien en el primer puesto de mi lista para una segunda temporada. Larry es uno de esos nombres por los que luché para que se le nominase en los Spirit Awards por 'Habit', que es fenomenal. He estado en contacto con él desde entonces. Estuvimos muy cerca de hacer un remake de 'El orfanato'".

Finalizando, su sinceridad, el maestro del sépimo arte explicó qué papel le gustaría tener en la siguiente temporada.

"Me gustaría escribir la primera y la última historia para la siguiente temporada y dejar el bloque central a otros. Lo que hago es curar historias que no se han hecho y que podrían funcionar bien con el director. Por ejemplo, 'The Autopsy' fue una historia alabada por los lectores de terror pero no se conocía y se consideraba inadaptable. Así que dije, adaptémosla".