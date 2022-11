Una colección de nuevas películas en animé llegarán a la plataforma de Crunchyroll durante noviembre. Desde títulos clásicos hasta recientes estrenos cinematográficos ahora podrán ser vistos desde la comodidad de la casa.

Gracias a una reciente iniciativa del servicio, el catálogo de películas ha aumentado constantemente con distintos títulos que llegan a su plataforma para los fans latinoamericanos y de Brasil cada mes.

De hecho, sólo en los últimos meses debutaron ODDTAXI In the Woods, películas de la franquicia BanG Dream, The Stranger by the Shore, películas de Sword of the Stranger, películas de la franquicia Code Geass, Free! -Camino al Mundo- el Sueño, y Fruits Basket -prelude-.

¿Qué películas llegan a Crunchyroll en noviembre?

17 DE NOVIEMBRE

King of Thorn (Sunrise)

El pánico se extiende por todo el mundo cuando el virus Medousa amenaza con acabar con la raza humana. Kasumi es una de las 160 personas elegidas para ser congeladas criogénicamente mientras se encuentra una cura. Cuando se despierta y descubre que las instalaciones están llenas de enredaderas espinosas y monstruos hambrientos, Kasumi y otros seis luchan por sobrevivir a esta pesadilla laberíntica. Si sobreviven, ¿cuánto tiempo les queda de vida? – Dirigida por Kazuyoshi Katayama

Origin: Spirits of the Past (Gonzo)

Hace mucho tiempo, el Bosque se despertó y la Luna desató una Bestia voraz sobre la Tierra. Siglos más tarde, mientras la humanidad lucha por coexistir con el Bosque, Agito revive a Toola, quien invoca tecnología antigua para remodelar el futuro a partir de las cenizas del pasado. Con la bendición del Bosque, Agito debe salvar a Toola de sí misma para rescatarlos a todos. – Dirigida por Keiichi Sugiyama

24 DE NOVIEMBRE

Sword Art Online the Movie -Progressive- Aria of a Starless Night (A-1 Pictures)

Regresa al juego de la muerte donde todo comenzó: Sword Art Online. En este nuevo Aincrad Arc del creador original Reki Kawahara, la historia se ve a través de los ojos de Asuna. Lo que al principio parece un sueño hecho realidad se convierte rápidamente en una pesadilla cuando la jugadora novata Asuna Yuuki descubre que la única forma de escapar del mundo virtual de Aincrad es superar los 100 niveles, pero "Game Over" significa que mueres en el mundo real. – Dirigida por Ayako Kono

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.1 Crime and Punishment (Production I.G) – Dirigida por Naoyoshi Shiotani

PSYCHO-PASS Sinners of the System: Case.2 First Guardian (Production I.G) – Dirigida por Naoyoshi Shiotani