"Que nos disculpen": Wisin se arrepiente de las letras de sus canciones que hayan ofendido a mujeres

El cantante de reggaeton, Wisin, aseguró que se siente arrepentido de las letras de reggaeton que creó en el pasado y que hayan ofendido a las mujeres, por lo que hizo una declaración pidiendo disculpas.

En entrevista con Infobae, el músico puertorriqueño indicó que cuando comenzó en la industria musical era muy joven y que al pasar los años ha cambiado su perspectiva.

“La madurez que tengo hoy no es la misma que tenía al comienzo. En aquel momento nuestras letras eran muy fuertes. Y si, en aquel momento, ofendimos a cualquier mujer, pues que nos disculpen”, comenzó diciendo.

“Yo me hago responsable por mi empresa. Y por eso di mis disculpas. Yo no me disculpo por todos los colegas, porque eso no me toca a mí. Yo estoy hablando de mi trabajo. Los artistas que llevamos mucho tiempo no podemos trabajar para que nuestro norte sea sólo lo económico”, agregó el interprete, quien comenzó en el mundo del reggaeton a los 19 años junto a su compañero, Yandel.

Recordemos que Wisin lanzó la canción "Mi Niña" junto a Myke Towers, en donde plasma esta nueva propuesta de contenido de más respeto hacia las mujeres.

“Encontré agradable este proyecto, sobre todo, para darles un pequeño homenaje con música, que es lo que sé hacer”, dijo sobre la canción. “Es un tema que hacemos con mucho respeto para todas las chicas”, afirmó.

En ese sentido, el reggaetonero indicó que una de las personas que la ayudó a cambiar su perspectiva y pedir disculpas respecto a las letras que escribía, fue su hija de 13 años. “Hay muchos niños que están consumiendo nuestra música. Obviamente, no dejamos la picardía, seguimos haciendo buen reggaetón, pero siempre tratando de cuidar y de enaltecer a la mujer, para que no se sienta incómoda sino que disfrute con nuestra música y sea parte de nuestro crecimiento”, manifestó.