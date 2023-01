El ex Club de la Comedia debutó por primera vez en el late estadounidense. Descubre qué le dijo el famoso animador al comediante chileno.

Una gran sorpresa causó la participación del Fabrizio Copano en el late de programa nocturno The late late show with James Corden. Anécdotas y chistes brindó el ex Club de la Comedia durante el estelar estadounidense. Habló sobre el presidente Gabriel Boric, bromas a los gringos de Texas, entre otros más. Además, el conductor Corden al despedirlo de su show televisivo le brindó unas palabras al oído que reveló el humorista chileno. A continuación, te contamos qué le dijo James a Copano.

¿Qué le dijo James Cameron a Fabrizio Copano en su programa The late late show?

En conversación Lun, el comediante comentó las palabras al oído qué le dijo el conductor James Corden al finalizar su debut.

“Me dijo que había sido muy bueno (el show), le encantó el chiste de Los Avengers, que era genial y me dijo ojalá puedas venir antes de que termine la temporada. No sé si lo dice de cortesía a todo el mundo o fue especial, pero eso fue lo que me dijo…Ahora ya tengo la cabeza metida en armar bien la rutina para Viña. Eso es lo que se viene ahora. Viajo esta noche a Chile”.

Luego se le consultó sobre si presentaría algunos de esos chistes en la rutina de la Quinta Vergara y respondió que eran situaciones diferentes. “No ninguno, son para el público gringo, lo de Viña es completamente chileno”.

¿Qué humoristas se presentarán en Viña del Mar 2023?

Los humoristas confirmados para la edición 62 del certamen de Ciudad Jardín son los siguientes:

Belén Mora

Fabrizio Copano

Yerko Puchento

Pamela Leiva

Rodrigo Villegas

Laila Roth

¿Qué días son los asignados para cada humorista?

Aun no se informa oficialmente cuáles serán los días del certamen para cada humorista.

Estaremos atentos a las últimas novedades.