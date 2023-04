Marvel Studios sigue trabajando para que el próximo año se estrene Deadpool 3, y hasta el momento se confirmó la participación de Emma Corrin, la actriz que participó como la Princesa Diana en la serie de Netflix “The Crown”, además de la participación de Matthew Macfadyen conocido por el papel de Fitzwilliam Darcy en “Orgullo y Prejuicio”. A estás incorporaciones podría volver la actriz Morena Baccarin que interpretó a Vanessa Carlysle en la segunda parte, lo curioso es que Vanesa la mataban al principio de la segunda película, sin embargo, esto no significa que que no puede estar en la próxima película de Marvel.

¿Qué dijo Morena Baccarin sobre su futuro en Deadpool 3?

La actriz Morena Baccarin con ansias de volver a la cinta de Marvel comentó durante una entrevista en el podcast “Inside of You” de Michael Rosenbaum, que la producción de la tercera parte de Deadpool se habría puesto en contacto con ella, pero hasta el momento no hay nada firmado. "Tengo que ser muy diplomática con mi respuesta", comienza la actriz. "Me encantaría estar en ella. Me encantaría participar, pero por ahora, no hemos llegado a ningún acuerdo. Todo el mundo está intentándolo y haciéndolo lo mejor posible. Puede que salga o puede que no. No lo sé".

¿Por qué murió el personaje de Morena Baccarin en Deadpool 2?

En la secuela de Deadpool la muerte de Vanessa se utilizó como un guiño satírico al “fridging” que consiste en un método de narración de algunos guionistas, el cuál consiste en matar a un personaje femenino para impulsar el desarrollo de un personaje masculino. A pesar que en la película se muestra una humana normal, realmente en el cómics de Deadpool su personaje es Copycat, una mutante con poderes parecidos a los de Mística, por lo que sí podría reaparecer en una tercera parte de la saga de Deadpool.