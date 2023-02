El próximo 17, 18 y 19 se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillo el festival Lollapalooza que contará con los shows de grandes artistas internacionales y nacionales cómo Billie Eilish, Lil Nas C, Kali Uchis, Mora, Pailita, Drake, Rosalía, Tove Lo, Young Cister, Blink-182, Tame Impala entre muchos otros que llegarán a la capital. Pero el festival también trae los clásicos Sideshows en diversos puntos de Santiago, revisa a continuación los artistas confirmados y cuándo serán sus shows.

¿Qué artistas y cuándo son los Sideshows de Lollapalooza?

Rise Against - 16 de marzo en el Teatro Coliseo

Sus fieles seguidores podrán disfrutar de la banda de punk rock antes de que se presenten en Lollapalooza. La banda estadounidense ha participado en importantes festivales en Estados Unidos, Europa por lo que traen un show cargado de buena música y lo que muchos esperan: el aclamado Appeal To Reason y The Sufferer & The Witness, pero también con una nueva placa que descargará toda su historia, para todos aquellos que fueron y aún son parte de una generación cuyas voces fueron ignoradas, como reza su último single “Nowhere Generation”.

Tove Lo - 20 de marzo en el Teatro Teletón

La cantante y compositora sueca se hizo conocida mundialmente en 2014 con su canción “Habits (Stay High)” que alcanzó el top 3 de Billboard, el éxito del tema le dio la oportunidad de colaborar con grandes de la música pop como Coldplay y Katy Perry.

Cigarettes After Sex - 20 de marzo en Teatro Coliseo

La banda de indie rock estadounidense pretende encantar a sus fantásticos con su show lleno de emociones inmersivas, nostálgicas y transportadoras. En el Lollapalooza se presentarán el día sábado 18 de marzo.

Wallows - 21 de marzo en Matucana 100

Llega de Los Ángeles el rock alternativo del trío Wallows, que ya cuenta con tres discos y algunos EP’s que han alcanzado el oro y el platino con Nothing Happens. Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston, son los integrantes y comenzaron a lanzar canciones de forma independiente en abril de 2017

Melanie Martínez - 21 de marzo en Teatro Teletón

La cantante, compositora, actriz, directora y productora estadounidense aterriza en Chile luego de lanzar su álbum debut en 2015, a pesar que fue bastante criticado Cry Baby, alcanzó el número 1 en la lista de álbumes alternativos de Billboard y ha acumulado más de dos mil millones de reproducciones en todo el mundo.

Pánico - 23 de marzo en Teatro Coliseo

La banda chilena de pop rock tendrá una jornada rockera a parte de su presentación en el Lollapalooza, para conmemorar su regreso con sus más grandes éxitos.