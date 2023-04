Con el invierno acercándose durante el mes de mayo viene cargado de conciertos para todos los gustos para capear de alguna manera los días fríos, son pocos los días dónde no habrá conciertos luego de dos años de pandemia los shows en vivo se extrañaban y tendremos la oportunidad de recibir a artistas de talla internacional.

Alicia Keys encabeza el listado de conciertos, la intérprete de "Girl on fire" llega al Movistar Arena, pero esto no es todo también habrá shows de cantantes nacionales. Lamentablemente la mayoría de los conciertos son en la Capital, pero no te quedes fuera de los grandes shows que se realizarán este mes.

¿Qué conciertos habrá en mayo en Chile y qué artistas se presentarán?

Durante todo el mes tendremos grandes conciertos para todos los gustos, conoce a continuación la lista completa de conciertos:

1 y 2 de mayo- Jay Wheeler, Movistar Arena.

3 de mayo- Cazzu, Teatro Caupolicán.

4 de mayo - Antonio José, Teatro Nescafé de las Artes.

5 de mayo - Gipsy Kings, Teatro Caupolicán.

6 de mayo - Myriam Hernández, Gran Arena Monticello.

7 de mayo- Manuel Turizo, Movistar Arena.

9 de mayo- Alicia Keys, Movistar Arena.

12 de mayo - Andrés de León, Gran Arena Monticello.

13 de mayo- Young Cister (recinto por confirmar).

14 de mayo- Luis Jara, Teatro Caupolicán.

16 de mayo- CNCO, Movistar Arena.

18 de mayo - Kany García, Movistar Arena.

19 de mayo- Emilia, Movistar Arena.