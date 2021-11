Protagonista de Lost se suma al live action de Avatar: The Last Airbender: Interpretará a Lord Ozai

El actor Daniel Dae Kim se unió a la adaptación en vivo de Netflix de Avatar: The Last Airbender, interpretando el papel de Lord Ozai.

Esta no es la primera vez que el protagonista de Lost participa en una producción relacionada a Avatar, el actor entregó la voz de el General Fong en la serie animada original y también le dio vida a Horishi Sato en la serie spin-off de Avatar en Nickelodeon, The Legend of Korra.

La versión de Netflix de Fire Lord Ozai se describe como el "líder implacable de la Nación del Fuego que exige que todos cumplan con sus estándares imposibles, especialmente su hijo adolescente, el Príncipe Zuko. El impulso de Ozai para conquistar y unir el mundo bajo el gobierno del Maestro Fuego es una carga familiar; cree que su destino es terminar una guerra iniciada por sus antepasados ".

Kim se une al elenco compuesto por Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio Tarbell como Katara, Ian Ousley como Sokka y Dallas Liu como Zuko. Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) actuará como showrunner.

Mejor conocido por protagonizar Lost (2004-2010) de ABC y Hawaii Five-0 (2010-2017) de CBS, el currículum de Kim en la pantalla chica también incluye papeles memorables en The Good Doctor de ABC, Fox, 24 y Angel de The WB.