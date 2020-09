Productores de "Game of Thrones", director de "Star Wars" y Brad Pitt se unen para crear nueva serie de ciencia ficción

Los roductores de "Game of Thrones", David Benioff y D. B. Weiss, se unirán al director de "Star Wars: The Last Jedi", Rian Johnson, y la productora de Brad Pitt, Plan B Entertainment, se asociarán para crear una nueva serie de ciencia ficción inspirada por la saga literaria creada por Cixin Liu, "El Problema de los Tres Cuerpos".

La trilogía de libros narra el encuentro de la humanidad con una civilización alienígena, que comienza con una astrofísica china atrapada en la Revolución Cultural que logra hacer contacto con una civilización alienígena, provocando el temor mundial ante una inminente invasión.

Benioff y Weiss indicaron por medio de un comunidado que "la trilogía de Liu Cixin es la serie de ciencia ficción más ambiciosa que hemos leído, llevando a los lectores a un viaje desde los años 60 hasta el final de los tiempos, desde la vida en nuestro punto azul pálido hasta los lejanos límites del universo".

"Esperamos pasar los próximos años de nuestras vidas dando vida a esto para las audiencias de todo el mundo", añadieron.

La portada del libro "El Problema de los Tres Cuerpos" que se convertirá en una serie de Netflix.

Benioff y Weiss escribirán y producirán en conjunto con Alexander Woo, reconocido por trabajar para series como "True Blood" (2008-2014).

"The Three-Body Problem" se convertirá en el primer gran proyecto de los productores para Netflix, tras hacerse cargo por 10 años de la popular serie de HBO y desde que en agosto de 2019 firmaron un acuerdo global con la plataforma de streaming.

Benioff y Weiss llegaron al servicio con la venia que les dio el hecho de que "Game of Thrones" es la serie más reconocida en la historia de los Emmy, con 59 galardones ganados.

En tanto, la novelas que completan la trilogía de Cixin Liu son "El Bosque Oscuro" y "El Fin de la Muerte".