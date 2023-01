Si bien el Príncipe Harry lleva años alejado de la realeza, la serie documental de Netflix no fue el punto culmine de su desahogo y liberación, ahora prepara la publicación de sus memorias, donde además cuenta detalles del ataque físico que sufrió de parte de su hermano el Príncipe William.

¿Qué cuenta Harry de la arremetida de William?

En el pasaje de la obra literaria bautizada como Space, el hijo menor de Lady Di describe un enfrentamiento con su hermano mayor en su casa de Londres en 2019.

Harry postula que William llamó a Meghan Markle "difícil", "grosera" y "abrasiva", lo que Harry llama un "parafraseo de la narrativa de la prensa" sobre su esposa estadounidense.

Así, cuando el momento escaló, Harry asegura que "me agarró por el cuello, rasgó mi collar y... me tiró al suelo".

El relato está incluido en el libro bautizado como Spare, una recopilación de las memorias del Príncipe Harry, quien también sostiene que a consecuencia del incidente quedó con heridas visibles en su espalda.

El título del libro no es gratuito, ya que proviene de un viejo dicho en los círculos reales y aristocráticos británicos: que un primer hijo es el heredero de los títulos, poder y fortuna, mientras que el segundo es, por lo tanto, un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito.

¿Por qué se detonó la discusión?

Harry también cuenta que la discusión partió porque quería hablar con William sobre "toda la catástrofe en desarrollo" en torno a su relación con Meghan Markle y sus luchas con la prensa.

Pero cuando William llegó a Nottingham Cottage, la residencia en ese momento de Harry, en los terrenos del Palacio de Kensington y conocido como "Nott Cott", Harry dice que ya estaba "muy caliente".

Entonces, cuando William se quejó de Meghan, Harry le dijo que estaba repitiendo la narrativa de la prensa y que esperaba algo mejor de él. El ex príncipe sostiene que su hermano no estaba siendo racional, lo que llevó a los dos hombres a gritarse mutuamente.

Es por eso que termina acusando a su hermano de actuar como un heredero, incapaz de entender por qué su hermano menor no se contentaba con ser un repuesto.

Siguieron insultos hasta un punto en que William aseguró que estaba tratando de ayudarlo. "¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Lo siento, ¿así es como llamas a esto? ¿Ayudarme?", lo increpó de vuelta.

Tras eso, Harry le sirvió un vaso de agua a William y le comentó que "Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así".

The Guardian, que asegura tener una copia del libro que debuta la próxima semana, indica que Harry escribió que su hermano "dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido".

"Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera", añade.

Harry cuenta que después de eso William lo instó a devolverle el golpe, como las peleas que tenían cuando eran niños. Harry asegura que se negó a hacerlo. William se fue para luego regresar "luciendo arrepentido y disculpándose".

Cuando se iba a retirar nuevamente, William "se dio la vuelta y volvió a hablar: 'No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto'".

"'¿Quieres decir que me atacaste?'", le replicó Harry. "'Yo no te ataqué, Harold'", fue la respuesta de su hermano.

Harry no le contó inmediatamente a Meghan lo que había pasado, pero sí se puso en contacto con su terapeuta. Ella sólo se enteró cuando más tarde notó "rasguños y moretones" en su espalda, viéndoselos obligado a contarle sobre el ataque.

Harry asegura que Meghan "no estaba tan sorprendida ni tan enojada", pero sí "estaba terriblemente triste".

La petición de su padre

En otro pasaje del libro, The Guardian reporta que Harry relata un angustioso encuentro con su padre Charles y William, después del funeral del príncipe Philip, esposo de la reina, en el Castillo de Windsor, en abril de 2021.

Charles se paró entre sus hijos que ya estaban en conflicto, mientras "miraba nuestros rostros sonrojados".

"Por favor, muchachos", cita Harry a su padre. "No hagan que mis últimos años sean una miseria".