Primera imagen de "Uncharted" muestra a Tom Holland como Nathan Drake

Justo al mediodía de este jueves, Tom Holland decidió regalarle a sus fanáticos un pequeño regalo: la primera imagen de la película que adaptará el popular videojuego "Uncharted".

El actor compartió la foto en su Instagram, donde se lo puede ver investido como el protagonista de la sega Nathan Drake, y ya está cosechando el amor y el odio del público.

La producción de la película se había visto pospuesta por la pandemia del coronavirus, pero la publicación de esta imagen da evidencias de que las filmaciones están en marcha.

"Un gusto en conocerte, soy Drake", escribió Holland junto a la imagen que acumuló casi 3 millones de "me gusta" en menos de una hora.

A la imagen de Holland se sumaron las que compartió Nolan North, el actor de voz que le ha dado vida previamente al personaje, quien hizo una visita al set de la entrega y luego compartió su experiencia en Twitter.

"¡Es como mirarse en el espejo! ¡Muy orgulloso de que @TomHolland1996 le de continuidad al legado de Drake! ¡Definitivamente la va a romper! Gracias por la visita al set", escribió North.

Sony adelantó el estreno de la película de "Uncharted" para el próximo 8 de octubre de 2021, aunque todo puede cambiar.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH