El próximo domingo 27 de marzo de 2022 se llevará a cabo la edición 94 de los Premios Oscar, en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles, Estados Unidos, y este martes se dieron a conocer los nominados a las 23 categorías existentes.

Al igual que todos los años, las nominaciones más esperadas corresponden a Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto y por supuesto Mejor Película.

Desde hace algunas semanas, se venía realizando una fuerte campaña para que Spider-Man: No Way Home entrera en la carrera para ser la Mejor Película, debido a su éxito en la taquilla mundial. No obstante, esta no logró ocupar un cupo pero sí obtuvo una postulación en otra categoría.

Eso no es todo, porque otra película y un destacado actor de Marvel Studios se llevaron nominacinaciones. A continuación te contamos cuáles son y a qué están postulando.

¿Cuáles son las películas y actores de Marvel que están nominados en los Premios Oscar?

¡Atención fanáticos del UCM!

En el caso de las producciones de Marvel, tanto "Spider-Man: No Way Home" como "Shang-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos" fueron elegidas para disputar en la categoría de los Mejores Efectos Visuales.

En el caso del actor, se trata de nada más y nada menos que de Andrew Garfield, quien protagonizó "The Amazing Spider-Man", pero que también estuvo presente en la última película de El Hombre Araña junto a Tom Holland y Tobey Maguire. Eso sí, en esta ocasión, el intérprete está nominado por su actuación en la película "Tick, Tick... Boom!".

Para todas aquellas personas que no han visto ninguna de estas producciones, Spider-Man: No Way Home todavía se encuentra disponible en algunos cines del país. Por su parte, Shan-Chi y la Leyenda de los 10 Anillos y Tick, Tick... Boom! se pueden ver en las plataformas de steaming Disney+ y Netflix respectivamente.