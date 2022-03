El próximo 27 de marzo se celebrarán los premios Oscar 2022 en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y desde que se anunciaron a los nominados, han dado mucho que hablar.

Es que el hecho que algunas producciones lanzadas el año pasado no fueran nominadas por la Academia, generó gran molestia en algunos fanáticos que esperaban ver sus películas y actores recibiendo el galardón.

Por lo mismo, se creó la votación ideal para los seguidores. A través de las redes sociales los usuarios podían elegir su cinta favorita utilizando el hashtag #OscarsFanFavorite. Cabe mencionar que esta votación fue solo para Estados Unidos por lo que generó una gran discusión entre los fanáticos, especialmente por dos producciones.

Se trata de Spider-Man: No Way Home, la última producción de Tom Holland de 2021 que contó con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, dos conocidos Peter Parker, y de Cinderella, cinta protagonizada por Camila Cabello para Amazon Prime Video.

Si bien ambas son diferentes, tuvieron un gran despliegue en cuanto a producción, por lo que fue extraño para algunos seguidores que la Academia no las haya considerado. Por lo mismo, se produjo una competencia en redes sociales ya que ambas luchaban por el liderazgo.

Pese a esto, recientemente se dio a conocer que esta disputa llegó a su fin y que una de ellas sería la que habría quedado en el primer lugar.

¿Cuál es la película que lidera el Fan Favorite en los premios Oscar 2022?

Se trata de Spider-Man: No Way Home que fue todo un éxito de taquilla en el mundo, posicionándose como uno de los mejores estrenos de la historia. Esto se produjo principalmente por la confirmación del Multiverso que no solo trajo de regreso a conocidos villanos, sino también dejó abierta la puerta para las futuras producciones.

Si bien, este reconocimiento se dará a conocer en la ceremonia, esto no quiere decir que entre en la carrera a Mejor Película, ya que las categorías están cerradas.