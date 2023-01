Premios Caleuche, Gente que se Transforma prepara su versión 2023, una ceremonia que ya tiene su listado de nominados y además confirmó transmisión a través de la televisión abierta.

La teleserie de Mega Hijos del desierto se alza como favorita con 5 nominaciones, aunque se dieron particularidades como que Amparo Noguera tiene tres nominaciones solo ella, mientras que también destacan Gastón Salgado, Antonia Zegers y Néstor Cantillana, con dos nominaciones para cada uno.

La entrega de los premios será transmitida por TVN el próximo domingo 29 de enero a las 22:30 horas, desde el Teatro Oriente; con Javiera Contador a cargo de la conducción.

¿Quiénes son los nominados a los Premios Caleuche 2023?

1.- CATEGORÍA TV TELESERIES

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Jorge Arecheta, como Gaspar Sanfuentes/ Manuel Ramírez, "Hijos del desierto"

Matías Oviedo, Tomás y Cristóbal, "Verdades Ocultas", séptima temporada, MEGA

Gastón Salgado como Pedro Ramírez, "Hijos del Desierto"

Francisco Reyes, como Baltazar Rodríguez, "La ley de Baltazar"

Nicolás Oyarzun, como Fabián Bravo, "Amar profundo"

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

María Gracia Omegna, como Tamara Contreras, "Amar Profundo"

Amparo Noguera, como Hermana Margarita Fuentes, "La Ley de Baltazar"

María José Weigel, como Eloísa González, "Hijos del desierto"

Solange Lackington, como Rocío, "Verdades Ocultas"

Luz Valdivieso, como Catalina Cienfuegos, "Hasta encontrarte"

MEJOR ACTOR DE SOPORTE

Marcelo Alonso, como Cornelius Bormann, "Hijos del desierto"

Gabriel Cañas, como Mariano Rodríguez, "La ley de Baltazar"

Alejandro Trejo, Padre Francisco Echeñique, "Hasta Encontrarte"

José Antonio Raffo, como Lizardo Gaete, "Amar profundo"

Fernando Godoy como Danilo Chaparro, "Amar profundo"

Cesar Sepúlveda, como Cristóbal Gaete, "Hasta Encontrarte"

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE

Magdalena Müller, como Ramona Contreras, "Amar Profundo"

Carmen Zabala, como “La Gato”, "Hijos del desierto"

Coca Guazzini, como Piedad Azócar, "Hasta Encontrarte"

Francisca Gavilán, como Ester González, Hijos del desierto"

Fernanda Zalazar, como Anita Zúñiga, "La ley de Baltazar"

2.- CATEGORÍA TV SERIES

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Daniel Alcaíno, como Mario Medina, "42 días en la Oscuridad" (Netflix)

Pablo Macaya, como Víctor Pizarro, "42 días en la oscuridad" (Netflix)

Sebastián Solorza, como “Tomy”, "Cromosoma 21" (Canal 13)

Arón Hernández, como Jorge González, "Los Prisioneros" (Movistar TV)

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Tamara Acosta, como Paola Gómez, "No nos quieren ver" (MEGA)

Claudia di Girolamo, como Cecilia Montes, "42 días en la oscuridad" (Netflix)

Valentina Muhr, como Mariana, "Cromosoma 21" (Canal 13)

Antonia Zegers, como comisaria Olivia Fernández, "La Jauría" (Amazon Prime)

MEJOR ACTOR DE SOPORTE

Néstor Cantillana, como Braulio Sánchez, "42 días en la oscuridad" (Netflix)

Gastón Salgado, como Bekam, "Cromosoma 21" (Canal 13)

Giordano Rossi, como Augusto Iturra, "La Jauría" 2da temporada (Amazon Prime)

Joaquín Guzmán, como Carlos Alarcón, "No nos quieren ver" (MEGA)

Hernán Vallejo, como Padre Julián, "En Cuerpo Ajeno", El día Menos pensado (TVN)

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE

Dindi Jane, como Jacqueline Fresard, "Los Prisioneros" (Movistar TV)

Paulina García, como Karen Sotomayor, "No nos quieren ver" (MEGA)

Amparo Noguera, como Javiera Rojas, "No nos quieren ver" (MEGA)

Sara Becker, como Catalina Pérez, "No nos quieren ver" (MEGA)

Gloria Münchmeyer, como Berta del Río, "42 días en la oscuridad" (Netflix)

3.- CATEGORÍA CINE LARGOMETRAJE

MEJOR ACTOR PROTAGÓNICO

Alfredo Castro, Ricardo, "Inmersión

Salvador Insunza, como Pablo, "Un lugar llamado Dignidad"

Héctor Noguera, como Sergio Graf, "El Pa(de)ciente"

Nicolás Poblete, Nicolás, "Mensajes Privados"

MEJOR ACTRIZ PROTAGÓNICA

Rosa Ramírez, como Claudina, "La nave del olvido"

Aline Kuppenheim, como Carmen, "1976"

Grimanesa Jiménez, como Emilia, "Las mujeres de mi casa"

Antonia Zegers, Ana, "El Castigo"

MEJOR ACTOR DE SOPORTE

Néstor Cantillana, Sr Salgado, "El Castigo"

Hugo Medina, como Padre Sánchez, "1976"

Alejandro Goic, como Alessandro, "De la noche a la mañana"

Nicolás Sepúlveda, como Elías, "1976"

Michael Silva, como Walter, "Inmersión"

MEJOR ACTRIZ DE SOPORTE

Consuelo Carreño, como Teresita, "Inmersión"

Paola Giannini, como Fisiatra, "El Pa(de)ciente"

Amparo Noguera, como Milena Fariña, "El Pa(de)ciente"

Amalia Kassai, como Gisela, "Un lugar llamado Dignidad"

Naldy Hernández, como Nora, "El Pa(de)ciente"

4.- CATEGORÍA: MEJOR COMEDIANTE

Javiera Contador, "Festival de las Condes", Canal 13

Luis Miranda, "Teletón 2021"

Stefan Kramer, "Teletón 2021"

Paola Troncoso, Programa "Paola y Miguelito", MEGA

Carolina Paulsen, "La Fiesta de Chile", TVN