"Por una Lipo...": Tía de Paloma Mami revela que estuvo al borde de la muerte tras cirugía estética

La tía y manager de la popular cantante Paloma Mami, Lorena Astorga, reapareció en redes sociales después de una ausencia que se extendió por más de dos meses y explicó las razones detrás de su desaparición.

Astorga publicó un pequeño clip, algo que no hacía desde el 26 de septiembre, ahora mostrándose sonriente en su Instagram, el que acompañó con un extenso mensaje explicando la compleja experiencia que enfrentó.

"Les puedo contar que durante el mes de octubre estuve hospitalizada muy grave por más de 20 días, estuve en la UTI y la verdad quise vivir todo esto sola sin redes sin muchas amistades ...solo en familia ...saber que tu vida está en riesgo y que puedes dejar este mundo y a tu hijo sin su mamá ...me hizo replantear mil cosas que venía haciendo mal y que tenía que cambiar y en eso estoy", comentó.

Y añade que "solo me quiero referir en cómo nuestras malas decisiones pueden acabar o cambiar tu vida en unos segundos ...en cómo nuestras inseguridades ,nuestros miedos y sentirse no lo suficientemente linda para alguien etc hay un sin fin de porqués te lleva a tomar ciertos caminos que podrían haber sido absolutamente inevitables de haber estado bien conmigo misma y con mi amor propio".

Lorena Astorga, la tía y manager de Paloma Mami, junto a sus sobrinas.

Luego explica que el tortuoso momento que vivió fue "por una Lipo marcación (que ahora no me referiré a la parte negativa de dónde y con quien me la hice) y cómo está Cirujia me produjo una infección gigantesca en mi cuerpo ...gracias a las oraciones ,mi fe , optimismo y al equipo extraordinario de la clínica Católica San Carlos de Apoquindo es q estoy viva con una segunda oportunidad que claramente no puedo ni debo ! Desperdiciar".

Junto a eso cuenta que "aun estoy en recuperación pero ya llevando una vida normal desde la semana pasada".

Para terminar quiso dejar un mensaje a las "mujeres que están pensando en realizarse una Cirujia que se detengan un minuto y se pregunten esto lo hago por mi? O es por tu falta de amor propio y quizás querer encajar en un esteriotipo determinado ...porque si es por lo último créeme y créanme hay otros caminos y nada más vale la pena que tu propia vida ��❤️"