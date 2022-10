La producción de The CW, basada en la icónica investigadora, no continuará con más temporadas en la cadena. Conoce los detalles a continuación.

Nancy Drew es cancelada: ¿Por qué la serie de The CW no tendrá una quinta temporada?

Una mala noticia recibieron los fans de Nancy Drew, la serie de misterio de The CW, luego de que se anunció la cancelación de la producción en su cuarta temporada la cual aún no sale al aire.

¿Por qué cancelaron Nancy Drew?

La ficción protagonizada por Kennedy McMann fue una de las pocas producciones que sobrevivieron a lo que fue conocido como "la boda roja de The CW", en donde más de una decena de series de la cadena fueron canceladas.

Aún no hay detalles del por qué la serie no tendrá una quinta entrega, pero se presume que está relacionado a la compra de The CW por el gigante de la televisión local Nexstar Media Group quienes adquirieron una participación del 75 por ciento, con planes de dirigirse a los espectadores mayores y agregar programación sin guión y de bajo costo.

Con Nancy Drew, The Flash y Riverdale culminando sus transmisiones en la temporada 2022-2023, solo quedan All American, All American: Homecoming, Kung Fu, Stargirl, Superman & Lois, Walker, Walker Independence y The Winchesters, además del próximo lanzamiento Gotham Knights como los únicos productos originales con guión que quedan en la cadena.

Despedida del programa

A través de un comunicado, la showrunners del programa Noga Landau y Melisa Hsu Taylor señalaron: “Nos sentimos muy honrados y orgullosos de haber dado vida a la icónica determinación, individualidad y resiliencia de Nancy Drew en una colaboración de años con increíbles talentos creativos frente a la cámara, detrás de escena y entre nuestros socios de estudio y red”.

“Nuestros corazones están llenos de gratitud, sabiendo que podemos cerrar este capítulo con intencionalidad, inclusión y amabilidad y, por supuesto, con muchos giros de investigación, sustos sobrenaturales y un romance desafortunado en el camino”, expresaron.

Por su parte, la protagonista de la historia Kennedy McMacc agregó: "Ha sido un gran placer comenzar mi carrera como una pequeña parte del legado interminable de Nancy Drew. Qué privilegio caminar en sus zapatos durante todo el tiempo que tengo, inspirarme en ella y crecer con ella".

La última temporada de Nancy Drew llegará a la pantalla el próximo 2023.