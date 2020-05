¿Por qué Juan Pablo Queraltó le compró calzoncillos a Nacho Pop?

Nacho Pop y Juan Pablo Queraltó mantienen una amistad de años, con la que incluso han llegado a hacer notas y entrevistas juntos para sus respectivos canales. Pero hay un detalle que los une aún más: la ropa interior.

Por lo menos, así lo confesó el mismo Nacho Pop en conversación con "Sigamos de Largo", donde reveló que "una vez fuimos a grabar una nota con Juan Pablo, porque yo grababa unas notas en el Mega que eran cortas, duraban 55 minutos y teníamos que rellenar poh".

"Entonces, yo iba a buscar a Juan Pablo Queraltó afuera de Chilevisión y un día le dije 'te vamos a acompañar'. El tenía que ir a pagar el teléfono y fuimos a un mall", continuó.

Nacho Pop Juan Pablo Queralto en una de las tantas notas que han hecho juntos.

Y ya que estaban en el lugar, continuó Alvaro Reyes, "también se tenía que comprar ropa. Estábamos ahí y me dice 'te voy a hacer un regalo, ¿qué te gustaría que te regale de la tienda?'. En ese tiempo, yo no sabía lavar, entonces yo estaba falto de calzoncillos".

"¿Los ocupabai y los botabai?", le cuestionó Maly. "No", le respondió Nacho Pop, "me los ponía y me los daba vuelta. Algunos tenían centro de chocolate y otros no pero el asunto es que al final me compró unos calzoncillos, así que Juan Pablo ahora te lo agradezco".

Eso sí, Nacho Pop remató su relato resaltando que "ahora ya tengo lavadora, sé como funciona y todo".