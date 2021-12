Pedro Pascal volvió a apoyar a Gabriel Boric, pero esta vez decidió marcar la diferencia al compartir un nuevo video para darle un espaldarazo al candidato de Apruebo Dignidad.

El actor de The Mandalorian hizo algo que hasta ahora no había concretado: se puso frente a la cámara y habló directamente en español sobre su preferencia para estas elecciones.

"Hola, soy Pedro Pascal, y los quiero invitar a votar por un líder comprometido con la democracia y a seguir avanzando de todo corazón", parte diciendo el hombre que también estuvo en Wonder Woman 1984.

En el clip, Pascal luego añade: "este 19 de diciembre, vota 1, vota por Gabriel Boric".

El registro fue compartido por la cuenta en Twitter del mismo Gabriel Boric, donde escribieron: "Gracias @PedroPascal1. This is the way! ☝��", en referencia a la clásica frase utilizada por Din Djarin en la primera serie de acción real inspirada por el universo de Star Wars.

Esta es la tercera vez que Pedro Pascal manifiesta su apoyo al postulante a La Moneda, después de que primero lanzó una foto en Twitter donde se le veía con una polera blanca que en el pecho tiene agregado digitalmente el logo de campaña de Boric; en tanto que posteriormente compartió un video tutorial que muestra cómo hacer una polera con el logo de campaña de Boric. ¡Y sin tintas!