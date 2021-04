Pedro Astorga revela que pololeó con ex pareja de uno de sus primos: "Me hizo sufrir mucho"

En el último capítulo de Podemos Hablar, entre los invitados se encontraba el deportista y ex chico reality, Pedro Astorga, quien confesó que en algún momento se interesó por la ex pareja de un cercano.

El conductor del espacio, Julian Elfenbein, pidió que se pongan de pie quienes han salido con la ex de algún familiar, en ese momento el ex chico reality se puso de pie y contó su historia.

"Era la ex polola de un primo, pero a mi me gustaba mucho. Y yo le pedía permiso" a lo que el conductor del programa preguntó ¿No era la Kel cierto?, ¿No era pangal? , lo que fue negado inmediatamente por el ganador de Amor a Prueba.

Tras esto, señaló que le preguntaba a su primo por un tema de lealtad. "Uno tiene que pedir permiso, y no me daba permiso" señaló el ganador de Pareja Perfecta. "son códigos", comentó,

Luego agregó que su primo finalmente le dijo que si, pero que no la paso bien "al final si me dio permiso y me hizo sufrir", señaló el deportista, sorprendiendo a Teresita Reyes, Maly Jorquiera, Álvaro Morales, Andres Caniulef y Macarena Ramis que se encontran entre los invitados.