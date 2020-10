Paty Maldonado confirma que se queda en Chile y envía mensaje a quienes esperan su muerte 

Sorpresa en redes sociales generó la aclaración de Patricia Maldonado, quien ha estado en la palestra estos últimos días debido al pantallazo de una cuenta parodia que aseguraba que la antigua figura de Mega se iba a ir del país en el caso de que ganara el “Apruebo” en el Plebiscito Nacional.

Y es que apenas se confirmó que Chile redactará una nueva Constitución, miles de usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse cuando se iría e incluso armaron convocatorias para irla a dejar al aeropuerto.

Ante todo el revuelo que ocasionó esta situación, la opinóloga decidió alzar la voz y aclarar que la información que circula en la web es falsa.

"Esa noticia de que yo dije, que si gana el apruebo me voy de Chile???? ES TOTALMENTE FALSA", dijo añadiendo que "yo no soy de esas que abandonan el barco cuando le entra agua, no soy tan fácil de voltear”, señaló a Publimetro.

Patricia Maldonado no se va de Chile



Sus declaraciones a este medio no fueron suficientes, por lo que decidió recalcar su versión durante la última emisión de su programa online “Las Indomables”.

“Les tengo otra mala noticia, me voy a quedar siempre. Yo nunca he pensado irme de Chile. Y les quiero decir otra cosa que va a doler más todavía, fíjese que mi papito que está en el cielo vivió́ 95 años y ¿sabe por qué́ murió́? fíjese que no murió́ de viejito, el marcapasos dejó de funcionar”, enfatizó, haciendo referencia a quienes le desean la muerte.

“Mi bisabuela murió́ de 104 años… o sea quiero decirle que si yo sigo la línea de mi viejo, Maldonado hay para rato”, añadió.