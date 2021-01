Paty Maldonado crítica duramente a Joaquín Lavín: "Vamos a salir de un payaso para caer a otro"

La animadora de televisión, se refirió en duros términos a la candidatura presidencial de Joaquín Lavín, durante su programa "Las Indomables" que trasmite por YouTube.

La ex panelista del Mucho Gusto criticó los cambios políticos que ha tenido el actual alcalde de Las Condes. por lo que se expresó con duros comentarios hacía el suegro de Cathy Barriga.

“Vamos a salir de un payaso para caer en otro payaso". comenzó diciendo Maldonado, a lo que luego agregó "conozco a Lavín hace años. Estos todos se olvidaron que fueron hijos de Pinochet, (..) pero tampoco es por eso, porque es la misma casta de Piñera”, indicó en su programa.

Luego explicó el porqué de sus dichos "todos los muertos le quedan muy bien ajustados, flotan en cualquier agua".

“Prefiero a un comunista de frente, porque el comunista me va a decir que estoy equivocada y no lo voy a convencer yo al comunista que cambie su forma de pensar. Sé a que atenerme con un comunista de frente, sé dónde me tengo que guardar, sé donde me tengo que proteger, pero como un caballero como Lavín, igual que el señor Piñera, no saben para donde van”. comento la ex panelista de Mega, a lo que añadió "ambigüedad, acomodo se llama eso".