La ex rostro de Mega se lamentó por el tuit publicado por el presidente electo.

Patricia Maldonado a Gabriel Boric por polémica Swift/Albarn: "No le parece a usted que está haciendo pipí fuera del tiesto"

Como vio que se estaba quedando fuera de la controversia, Patricia Maldonado decidió también salir a opinar sobre el conflicto entre Taylor Swift y Damon Albarn que se provocó a principios de esta semana, aunque sus dardos los apuntó directamente a la reacción que tuvo el presidente electo Gabriel Boric sobre la pugna musical internacional.

Así, la ex Mucho Gusto decidió ocupar tiempo de su programa de Youtube Las Indomables para referirse a la particular seguidilla de mensajes que se detonó en torno a la cantante.

"Yo estoy anonadada, sorprendida, paralogizada... estoy casi así como 1, 2, 3... momia", admitió en primer lugar.

Esto para luego explicar que su impresión es "porque el nuevo Presidente de la Republica está sumamente preocupado por lo que le pasó a una niña que se llama Taylor Swift, una cantante".

"Pero yo le quiero mandar un mensajito con todo respeto señor Presidente: Fíjese que en Iquique está quedando la cag* y en La Araucanía también. Ayer lo que vimos en televisión fue horroroso", alertó Maldonado.

Esto para luego plantear que "yo me imagino que usted con su familia habrán viajado por el mundo, conocen lo que son las policías en otras partes del mundo que esto es imposible hacerlo en otra parte".

La desaparecida figura de Mega hizo referencia a la agresión que sufrieron carabineros en Iquique por parte de ciudadanos venezolanos esta semana, quienes atacaron a los efectivos con una manopla, dejándolos con serias lesiones.

¿Qué mensaje le envió Patricia Maldonado a Gabriel Boric?

Entonces, Patricia Maldonado se volcó a reflexionar en torno al suceso y también le envió un mensaje al presidente electo.

"Me llama la atención que usted esté preocupado de que una cantante que está molesta porque el grupo Gorillaz creo que se llama, dijo que ella no escribía las canciones y usted le dio el respaldo", comentó ofuscada.

Y arremetió nuevamente: "a mí me habría gustado mucho señor Presidente que usted ayer hubiera respaldado a Carabineros que le sacaron la cresta los venezolanos ¡la cresta! Casi mataron a un policía, le pegaron con una manopla, casi le rompieron la cara".

"¿Y usted está preocupado porque a una galla le dijeron que no componía las canciones? No le parece a usted que está haciendo pipí fuera del tiesto. Este es el momento en que usted tiene que darle seguridad a la ciudadanía, porque por qué le vamos a pedir al otro Presidente actual, si ya el otro se fue, tiene las maletas listas y no está en Chile prácticamente".

"Eso deja mucho qué desear de usted. De repente uno tiene esperanza, pero usted comete estos pequeños errores que hacen la gran diferencia. Futuro Presidente, preocúpese de lo que está pasando en el sur, en el norte. Lo anticipo, va a quedar una grande", remató.