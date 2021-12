El actor que llegará por primera vez Paramount+ con una serie y no sabías

Hace algunas horas se confirmó que un reconocido actor fue elegido para ser el protagonista de un nuevo drama sobre mafiosos para la plataforma de streaming Paramount+.

Se trata de una nueva producción de Taylor Sheridan y Terence Winter, quienes tienen experiencia en el tema. Sheridan fue el responsable de Mayor of Kingstown y Winter fue uno de los creativos de la exitosa serie Los Soprano y el hombre detrás de Boardwalk Empire.

Esta nueva serie tendrá como nombre 'Kansas City' y relatará la historia de Sal, un antiguo capo de la mafia que debe ubicarse en una ciudad poco acostumbrada al crimen organizado e intentar reconstruir su imperio en un contexto muy adverso, con lugareños de características peculiares con los que tendrá que lidiar para poder ascender nuevamente en el poder.

El actor que hará su primera serie para Paramount+ y no sabías

Hablamos Sylvester Stallone, el actor que se consagró gracias a Rocky y Rambo. La estrella ya había tenido participaciones en televisión anteriormente pero mayormente como invitado.

En los años 70 fue parte de Kojak y recientemente se vio en This Is Us, donde se interpretaba a sí mismo en una escena donde Kevin Pearson lograba trabajar en su primer gran salto en la industria del cine.