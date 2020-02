"Primero me pique y después...": Pancho Saavedra se reconcilia con la ola de memes

El rostro de Canal 13 Francisco "Pancho" Saavedra se dejó llevar por la ira este viernes, después de que una avalancha de memes se le viniera encima.

Las imágenes apuntaban a que el conductor "se aprovechaba" las personas que siempre lo reciben con diversas comidas o preparaciones, cuando visita sus casas para el programa "Lugares que Hablan".

Pero después de responderle a un par de tuiteros e incluso ganarse una nueva imitación de Stefan Kramer, Saavedra bajó las revoluciones y publicó un sentido mensaje en su Instagram, dándole un vuelco a su percepción sobre estos memes.

"Me rindo, están muy buenos ���� no puedo con la risa ������ primero me pique y después me recague de la risa", confesó el periodista.

Luego, comentó que "viajar y conocer y recibir el calor de hogar el sur es la raja ,, soy feliz con loque hago y si me agarran pal chuleteo un rato filo , están pa cagarse de la risa".

"En todo caso cuando viajen al sur no le vayan a rechazar un pan amasado o un plato de cazuela a la gente, eso sería un puñal en el corazón para ellos", finalizó el también animador del Festival de Las Condes.

Esta fue la publicación de Pancho Saavedra: