Pancho Saavedra hizo una sorpresiva confesión en medio del más reciente capítulo del programa de Youtube Los Socios de la Hamburguesa, donde conversaron con Julio César Rodríguez. El conductor de Lugares que Hablan admitió que tiene una cuenta falsa para revisar redes sociales y pelearse con el resto de los usuarios.

"Tienes solamente Instagram, no tienes Twitter, no tienes nada más", le comentó Saavedra a Rodríguez en medio de la conversación. "No, nunca he tenido nada. Ni Twitter, ni Facebook, nada", confirma JC.

Entonces, interrumpe Pedro Ruminot para consultar: "¿Nunca te has metido por curiosidad, como Pancho que tiene una cuenta falsa y se mete a mirar igual?".

"No, estúpido", reacciona el conductor de Lugares que Hablan con una risa nerviosa. Aunque luego, Saavedra sorpresivamente se gira hacia Julio César, tiene una especie de epifanía de sinceridad y se confiesa: "Es ta rico insultar gente por la cuenta falsa...".

Con una media sonrisa en la cara, Rodríguez le responde: "no me da, no me da".

Y luego añade, "yo, no sé por qué razón, hasta que entré al matinal no tenía nada. Pero nada, ni Facebook, ni nada, nada, nada. Ni Fotolog. Y cuando voy a entrar al matinal me dicen 'sería conveniente que hicieras al menos una red social'. Y Chelipe (amigo) me dice 'no, tienes que hacerte un Instagram, que es más amistoso'. Él me agarró la cuestión y me puse en Instagram".

"A mí me molestaba esto de que siempre supieran donde uno estaba. Porque uno siempre es bueno para estar en distintos lados", comentó entre risas.