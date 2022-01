Pancho Saavedra ha hablado previamente de las intervenciones estéticas a las que se ha sometido, pero nunca tan sinceramente como lo hizo ahora en medio de Socios de la Parrilla.

Conversando con Luis Jara, que fue el invitado para el segundo capítulo del programa de Canal 13, el animador tuvo que responder ante la pregunta de "¿cuántas lipos te hay hecho?".

Saavedra lo pensó breves segundos y se lanzó directo con la respuesta: "¡Tres!".

En tanto, luego explicó que "me hice la primera y me quedó la guata chueca, después me arreglé con la Tere de la Cerda y me quedó regular".

"Después, la última con Marcela González, le dije 'entra a picar porque no voy a entrar nunca más a un pabellón'".

"Y ahí me sacó la doble pera, las bolas de bichat, la guata", remató.