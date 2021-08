La modelo y figura televisiva Pamela Díaz, habló en Me Late, programa que integra, sobre la supuesta molestia de su pareja, el conductor de Yo Soy, Jean Philippe Cretton, con el actor Jorge Zabaleta.

Esto debido a declaraciones del animador de TV quien señaló en una transmisión en vivo que el actor nacional le cae mal.

Esto tendría origine en las veces que el integrante de "Socios" ha señalando públicamente su atracción por la Fiera, lo que no caería en gracia para el conductor de CHV.

"Jean Philippe le declaró la guerra a Zabaleta, guerra declarada a esta mujer", señaló Sergio Rojas, quien además agregó que le parecían desubicados los dichos del actor.

“Yo no provoqué nada. El día en que nosotros nos juntamos en un live con Jorge Zabaleta, cuando partieron ‘Socios’ con Pancho (Saavedra) ... Ahí le dije que no me parecía porque se había mandado unos comentarios un poco feos el día que yo me voy a Cancún con JeanPhi. Y ahí el empieza a decir que yo le gustaba y que me encontraba buena moza y hasta ahí esta bien, buena onda, pero después yo no pensé que fuera a decir tanta lesera”, comentó Díaz.

Señaló que las veces que se han encontrado siempre ha habido una buena relación, pero que le pareció que sus últimos dichos no le parecieron correctos. “Lo último que hizo fue un poquito mucho... cuando dijo lo del hotel, lo que me estaba perdiendo”.

Frente a la pregunta que le hicieron sus compañeros de programa, acerca de que la situación molestaba a su pareja, La Fiera señaló: "Le complicó el tema cuando sintió que yo fui a (Socios de las) Hamburguesas y se prestó este juego. El dijo que ya era mucho, que yo también me prestaba para que se diera esta conversación, Puede ser que tenga razón".

Asimismo, Pamela se refirió a como fue su participación en el programa de Jorge Zabaleta. "igual se le va la mano entre broma y broma".