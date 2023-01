A falta de buenas teleseries en televisión, las miradas ahora se han girado al mundo de la música urbana chilena, donde Pailita está cocinando su propio melodrama, al supuestamente volver con su ex novia, además de incorporar los lamentos del ex de la ex en la mezcla.

¿Qué pasó con Pailita y su ex novia y el es de ella?

Todo partió cuando la cuenta de Instagram @biitchpostingcl encendió las alarmas sobre una inminente reconciliación entre Pailita y su ex novia, Skarleth.

Esto, a propósito de que ambos se volvieron a seguir en sus respectivas cuentas de la red social. Al mismo tiempo, desde la vereda del frente, Tommy, el ex de Skarleth ha estado subiendo historias tremendamente tristes, ya que aparentemente la joven puso fin a la relación amorosa que sostenían para volver a los brazos del cantante.

"Esto se llama mercurio retrógrado y durará menos que un candy", decían algunos comentaristas en la misma publicación de @biitchpostingcl, la que sumaba y sumaba críticas en contra de Pailita.

En un segundo acto y en un inesperado giro en los eventos en desarrollo, el mismísimo Pailita se abrió paso en los comentarios de la publicación de @biitchpostingcl para aclarar la situación y ponerle una dosis de verdad a las especulaciones en torno a la relación que sostiene con Skarleth.

"Jajaja gente comentando como si viviera con nosotros jsjsj, la skarleth hizo mas que cualquier mina a hecho x mi, nos conocimos antes de todo esto que estoy viviendo, a pesar de lo que paso nunca nos tuvimos mala, ustedes fueron los que agrandaron todo y armaron sus expectativas", advirtió Carlos Javier Raín Pailacheo -verdadero nombre del cantante-.

Junto con eso, le aclaró al respetable público que "si estamos felices a ustedes no les tiene porque importar, ella es libre de tomar sus decisiones, sus papás me conocen y todo, siempre fui respetuoso con ella".

El hombre no le hizo asco ni siquiera al lado más tormentoso de la trama que se tejió frente a él, al indicar que "si ella terminó con el loco es pq no la llenaba y punto, dejen de meterse en la vida de los demás como si ustedes fueran muy santos".

"Es más, la voy a hacer enteraa feliz y sus comentarios no nos van a mover la rama ❤️❤️❤️ acostumbrense a vernos juntos, yo hago feliz a un miles de personas, dejenme ser feliz a mi wn jsjsjsjsjs", recalcó.

"bendiciones", remató como siempre Pailita.

¿Qué dice el ex de la ex?

Mientras recogía los pedazos de su corazón roto en mil pedazos, Tommy hizo una publicación que lamentando el desmoronamiento de su relación con Skarleth, entregando detalles del trágico momento en que se enteró de que su romance ya no iba más.

"Me siento roto y desamparado. La persona que amé y puse de prioridad de un día para otro me dice: 'yo tengo un vacío que llenar y voy a intentarlo una vez más, con una persona que conoce mi peor y mejor versión, sé que quizás me equivoque, y sin es así, lo pagaré con lágrimas, pero lo hará intentando una vez más'", escribió el ex de la ex en sus historias.

Tommy continúa exponiendo que "y yo sin nada más que hacer, terminé llorando al ver lo que me decía. Yo a ella la sigo amando y queriendo mucho, como dije anteriormente, fue mi primera polola, mi primer amor, la primera vez que me enamoré perdidamente".

"No tengo nada más que decir. Ojalá sea muy feliz y se lo dije a ella. Como dice ese otro matewea, quizás yo nunca la hice feliz, quizás nunca fue de verdad, lo que sintió, no sé de cuando estaba hablando con él y tenía planeado dejarme de un rato a otro para estar con él, no lo sé".

"Por mi parte yo lo di todo, y no me siento culpable de nada, porque yo nunca le hice nada malo. Ojalá tengas muchos hijos, una linda casa, y un lindo perro ajajaja como me dijo a mi que eso era lo que quería conmigo", remató Tommy extremadamente dolido.

Posteriormente, el ex novio de Skarleth compartió una foto en la que aparece con el torno desnudo, "mostrando las calugas" y denotando un ánimo positivo: "Toy como nunca. Vamo pa encima". El joven acompañó su publicación con música, ya no de Pailita, sino que con un tema de Cris Mj muy apropiado para el momento: Paz Mental.

Tommy y Skarleth se conocen desde 2017. Y si bien él siempre le manifestó que ella le gustaba, no fueron pareja hasta agosto de 2022. En la intimidad, ella le habría abierto su corazón, contándole las malas experiencias que tuvo con Pailita.

Así lo contó el mismo hombre derrotado: "siempre me dijo que había tenido UNA MUY MALA EXPERIENCIA con ese personaje y que le había hecho mucho daño y quien tuvo la culpa de su malestar por ese tiempo por lo que le había hecho (el famoso TikTok que subió llorando)".

"Yo siempre le di su espacio, nunca apresuré nada por el proceso que estaba viviendo, hasta que empezamos a pollera, haciéndome creer que había superado al persona con quien estuvo, Y NUNCA FUE ASÍ".

"Siempre que teníamos algún problema me decía que no quería volver a vivir lo que le había pasado con tal persona, haciéndome ver que seguía viviendo del pasado y no vivía del presente conmigo, y se lo dije 'estás viviendo del pasada, yo no tengo nada que ver con personas que te hayan hecho daño', y ella siempre negándome y diciéndome que ya había superado el tema".