Pailita fue uno de los primeros en investirse de héroe para acudir en ayuda de las personas afectadas por el incendio en Viña del Mar, la madrugada del jueves. De hecho, esa fue la razón por la que no acudió a los Premios LaJunta.

Sin embargo, nunca pensó que sería duramente criticado tanto por sus pares como por sus compañeros de la música urbana. Por lo que terminó desahogándose una vez más en redes sociales, ante la negativa reacción que recibió por su ayuda.

¿Cuál fue el desahogo de Pailita tras los cuestionamientos?

Fue por medio de una historia en Instagram que el Artista del Año en los Premios LaJunta 2022 decidió exponer su parecer sobre los comentarios que le llegaron, cuestionándolo por no asistir a la premiación o por no dejar la colaboración voluntaria en privado.

"Si uno ayuda te critican. Si uno no ayuda también te critican. Si incentivas a la gente dicen que andas pa la tele. Si no la incentivas te dicen que no apoyas la causa", partió indicando el ídolo del momento en la música chilena.

El intérprete también acusó "comentarios poniendo 'porque no hace las weas piola', siendo que no puedo ni comprar tranquilo porque tengo 10 teléfonos clavados grabandome, obviamente todo lo que haga se va a divulgar. Prefieren verle lo malo a las cosas yo no entiendo porque tanto odio, tuve que mamarme cada comentario aweonao tirándome la pela porque no fui a los premios, leyendo tanto odio...".

"Se me pudo haber muerto un familiar o haber pasado algo y la mayoria tirandome kaka

porque no fui a unos premios? Donde chucha esta su empatía wn. Somos personas igual que ustedes, hay pajeros klos tirando la pela y no han movido ni la raja pa ayudar en algo. Cansa la weaa", lamentó.

Al mismo tiempo, manifestó estar exhausto por la mala onda que recibe en las plataformas digitales. "Me carga tener que leer tanta mrda, que 'el niño weno' Que 'a este wn no le compro su papel' de locos que ni me conocen, yo se lo que es no tener ni un peso kl y salir a trabajar pa comprar el pan en la casa, ni uno de ustedes me conoce en persona, a lo mas han visto entrevistas y escuchan mis canciones, pero ni uno esta en mis zapatos, alegan por toa la wea, si no hace las cosas bien y si uno hace las cosas mal".

Al terminar, el llamado de Pailita fue a dar vuelta esta perspectiva negativa a la hora de mirar la vida: "Dejen el odio ql de ladoo Que si este hace esto, que por qué este no fue a esto, wn preocupense de sus vidas, hay políticos qls y empresarios que tienen mas plata que la chucha y se hacen los weones cuando pasan estas weas y nadie les dice nada y nosotros que andamos ayudando nos tiran la pela".

"Me dejan como locooo jajajaja", remató en una primera historia.

Luego, en un viraje hacia una reflexión más positiva, la segunda historia: "Valoren los gestos de las personas hermanos míos. Porque cuando nos morimos todos fuimos buenos".

"Pero vivos nadie se da cuenta de las weas que uno hace pa ver bien a la gente y ahí todos te extrañan. La vida se va en un segundo compañero. Y uno no se lleva nada pal cielo", puntualizó el artista.