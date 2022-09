Outlander, la exitosa serie de Starz, culminó hace pocas semanas su sexta temporada la cual entregó un nuevo e inesperado capítulo en el drama de época protagonizado por Caitriona Balfe y Sam Heughan.

La serie fue renovada con anticipación para una séptima temporada, la cual continuará con los sucesos del ciclo anterior.

El drama de Starz, está basado en los libros de Diana Gabaldon, su primera novela fue publicada el año 1991, mientras que la novena entrega "Go tell the Bees that i'm Gone", fue lanzada el 2021.

Outlander sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de guerra de 1945 que se transporta en el tiempo a 1743, en donde llega a un nuevo mundo y debe adaptarse a su nueva realidad.

En este nuevo siglo Claire se ve forzada a casarse con Jamie, un joven guerrero escocés, del cual comienza a sentir una gran conexión, situación que la acompleja de sobremanera ya que Claire está casada en su línea de tiempo original.

Esta situación hará que la protagonista deba debatirse entre dos hombres distintos, en dos espacios de tiempo.

¿Cuándo se estrena la séptima temporada de Outlander?

Starz confirmó en 2021 que Outlander ha sido renovada por una séptima temporada la cual constará de 16 episodios que se basarán en el séptimo libro de Outlander An Echo in the Bone.

La fecha de estreno aún no ha sido revelada.