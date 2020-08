¿Acaso Spider-Woman? Olivia Wilde dirigirá una película con enfoque femenino para Marvel

La actriz convertida en brillante directora Olivia Wilde fue reclutada por Sony para dirigir y desarrollar un proyecto secreto con que llevará el sello de Marvel, según reveló el sitio especializado Deadline.

Si bien no ha sido confirmado, todo apunta que será un trabajo relacionado con el salto de las viñetas al cine del personaje "Spider-Woman", dadas las intenciones que tiene el estudio de expandir el universo de "Spider-Man" en la gran pantalla y porque esta franquicia es la única propiedad de Marvel que está en poder de Sony.

Esto tras el éxito de los esfuerzos conjuntos entre los estudios: "Spider-Man Homecoming", "Spider-Man Far From Home y, especialmente, de la entrega animada "Spider-Man: Into the Spider-verse".

El proyecto tendrá un enfoque fememnino y contará con un equipo que sigue la misma línea. El guión correrá por parte de Katie Silberman con Amy Pascal en el rol de productora, como responsable máxima de Sony. En tanto, Rachel O’Connor será productora ejecutiva.

Olivia Wilde tuvo un alabado debut en la dirección en 2019 con la película adolescente "Booksmart", por lo que no es extraño su reclutamiento para esta entrega.

Eso sí, Sony no quiso emitir comentarios sobre la información.

"Spider-Woman" en todo su esplendor.