Obi-Wan Kenobi | Los detalles que no viste del nuevo tráiler de la serie de Disney+

Este miércoles 4 de mayo, Disney Plus reveló un nuevo adelanto de Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Star Wars que debutará a fin de mes en el streaming, en el marco de las celebraciones del Día de Star Wars, que se celebra cada 4 de mayo (May the 4th).

La producción seguirá a icónico maestro Jedi, interpretado por Ewan McGregor, en una historia que comienza 10 años después de los eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith, donde Obi-Wan enfrenta a su mayor derrota: la caída y corrupción de su amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

Las nuevas imágenes mostraron varios detalles relevantes que podría conectar la miniserie con la trilogía original, las precuelas, el filoniverso y hasta Jedi: Fallen Order.

Obi-Wan Kenobi: Los detalles que no viste del nuevo tráiler

- Los Inquisidores

En el tráiler anterior, ya se había dado a conocer que los inquisidores serán parte importante de la trama siendo los principales antagonistas. Estos personajes fueron introducidos por primera vez en Star Wars Rebels y se trata de Jedi, sobre todo padawans y younglings, que fueron capturados durante la orden 66.

Debido a la tortura fueron conducidos al lado oscuro y entrenados como, literalmente, cazadores de Jedi al servicio de Darth Vader. En el tráiler podemos ver al Gran Inquisidor junto con la tercera hermana Reva y el quinto hermano.

- La fortaleza de los inquisidores

La Fortaleza es la base de operaciones del grupo de Jedi caídos y se presenta como un iceberg que deja ver la punta, pero que oculta tu estructura bajo el agua. Su primera aparición fue en el videojuego Jedi: Fallen Order, en su misión final y es el contraste al Castillo de Vader que está ubicado en el volcánico planeta Mustafar.

- Owen Lars

El nuevo tráiler muestra al tío de Luke Skywalker, quien se quedó a cargo de su cuidado junto a su esposa. Como teme que Luke siga el mismo camino que su padre, hará difícil la misión de Obi-Wan para entrenar al joven.

- Darth Vader

El adelanto además muestra las primeras imágenes de Darth Vader, personaje que volverá a ser interpretado por nada más y nada menos que Hayden Christensen, aunque no fue una revelación completa.