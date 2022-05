Justamente en las primeras horas del Día de Star Wars, Disney+ decidió sorprender a los fanáticos con un nuevo trailer de lo que será la serie Obi-Wan Kenobi, producción que llevará a los fanáticos a reencontrarse con el maestro Jedi que juró proteger a Luke en Tatooine.

El 4 de mayo es la fecha que los fans de Star Wars en todo el mundo celebran todo lo relacionado con la saga más famosa de todos los tiempos. En un ritual también adoptado por Lucasfilm, se trata de una tradición anual que realza el espíritu del fanatismo compartido por la saga con eventos globales y locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

Es el mensaje May the 4th be with you el que conecta a los seguidores de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés "May the Force be with you" ("Que la Fuerza te acompañe", en su traducción al español).

Obi-Wan Kenobi | ¿Qué revela el nuevo trailer?

La serie está protagonizada por Ewan McGregor como el icónico maestro Jedi, en una historia que comienza 10 años después de los eventos de Star Wars: La Venganza de los Sith, donde Obi-Wan enfrenta a su mayor derrota: la caída y corrupción de su amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

Y es precisamente esto lo que nos muestra el adelanto, las primeras imágenes del retorno de Hayden Christensen como el icónico villano de la saga, aunque sólo como una tentación del Lado Oscuro de La Fuerza, porque no es una revelación completa.

Al menos, se escucha su inolvidable respiración y con eso, en realidad, es suficiente para entender a quien está enfrente. Revisa el trailer a continuación: